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رسامة مصرية تروي لعمرو أديب تجربتها بمهرجان "ميدل بيست"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:19 ص
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الرسامة مع عمرو أديب
الرسامة مع عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، حوارا مع فتاة مصرية تدعى دانيا وتعمل في رسم الجرافتي، من مهرجان "ميدل بيست"، المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت "دانيا"، إنها تعمل على تنفيذ رسومات إسلامية بشكل عصري، موضحة أنها تعيش في جدة، وأصدقائها من أخبروها بالتوجه إلى "الميدل بيست" للرسم فيه، وستتواجد في كل أيام الفاعلية، حيث ستنتهي من الرسم في آخر يوم للفاعلية.

من جانبه، عقب الإعلامي عمرو أديب، "المكان غريب، ويحطك في مود تاني، مدينة مجنونة"، مضيفا أن "الميدل بيست"، عبارة مدينة ترفيهية مختلفة في كل شىء، متابعا أن الإقبال على الحضور كبير جدا، ومن مختلف الأعمار.
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ميدل بيست مصر عمرو أديب رسامة مصرية

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