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اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 21-12-2019 ا بعد خسارة العملة الخضراء 8 قروش

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:14 ص
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اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 21-12-2019
اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 21-12-2019
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت 21-12-2019 في جميع البنوك، بعد الترجعات القوية التى شهدها العملة الخضراء مقابل الجنيه الأسبوع الماضي بخسائر بلغت 8 قروش.



اسعار الدولار اليوم السبت 21-12-2019 نهاية الأسبوع:
وسجل الدولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع بعد تلك الخسائر نحو 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16جنيه للبيع، وفي مصرف ابو ظبي الأسلامي سجل 16.01 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ايران سجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في البنك الأهلى وبنك مصر والبنك العربي الافريقي، بينما سجل في بنك عودة والمصرف المتحد نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

اسباب تراجع اسعار الدولار هذا الأسبوع :

وأرجعت مصادر مصرفية خلال تصريحات صححفية تلك الخسائر الكبيرة في سعر الدولار إلى ارتفاع حجم التدفقات النقدية على مصر والتى بلغت نحو 450 مليون دولار الاسبوع الماضي عقب توصل الصين وأمريكا لاتفاق يذلل الصرعات التجارية القائمة بينهم.

توقعات سعر الدولار :
توقعت شركة فاروس القابضة في تقريرا حديث لها، أن يسجل سعر صرف الدولار خلال العام المالي القادم 2020-2021 نحو 16.5 جنيه، على أن يرتفع إلى 17.1 جنيه في العام المالي المالي 2022-2023.


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