خبير عسكري يكشف موعد تسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي

علق اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية، على اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن الإفريقي، قائلًا إن مصر تنهي رئاستها للاتحاد الإفريقي وتسلمه لدولة جنوب إفريقيا، وتقدم قبل تركها رئاسة الاتحاد الإفريقي حلول للمشاكل والتهديدات المخاطر التي تواجه السلامة والأمن والدفاع في إفريقيا.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن هناك آلية ثابتة لتقديم المشاكل والحلول التي تواجه الدول الإفريقية.



وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن رؤوساء الدول الإفريقية ستجتمع في يناير أو فبراير لتتسلم دولة جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي.

