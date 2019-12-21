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اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغة بمصر
السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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استقرت اسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، عقب تراجعات قوية شهدتها الأسبوع الماضي بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه دون 16 جنيه.
اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغه بمصر :
وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فقد شهدت اسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا بقيمة 2 جنيه هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تلك الترجعات كانت سترتفع إذا ارتفعت انخفضات سعر الذهب العالمي.
وسجل سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، نحو 660 جنيه لجرام عيار21 ، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 565 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 754 جنيه، وفي حين وصل الجنيه الذهب إلى سعر 5280 جنيه.
اسعار الذهب العالمية :
وعلي صعيد اسعار الذهب العالمي تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1481.10 دولار للأوقية
اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغه بمصر :
وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فقد شهدت اسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا بقيمة 2 جنيه هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تلك الترجعات كانت سترتفع إذا ارتفعت انخفضات سعر الذهب العالمي.
وسجل سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، نحو 660 جنيه لجرام عيار21 ، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 565 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 754 جنيه، وفي حين وصل الجنيه الذهب إلى سعر 5280 جنيه.
اسعار الذهب العالمية :
وعلي صعيد اسعار الذهب العالمي تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1481.10 دولار للأوقية
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