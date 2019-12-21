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اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغة بمصر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
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استقرت اسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، عقب تراجعات قوية شهدتها الأسبوع الماضي بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه دون 16 جنيه.

اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغه بمصر :

وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فقد شهدت اسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا بقيمة 2 جنيه هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تلك الترجعات كانت سترتفع إذا ارتفعت انخفضات سعر الذهب العالمي.


وسجل سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، نحو 660 جنيه لجرام عيار21 ، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 565 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 754 جنيه، وفي حين وصل الجنيه الذهب إلى سعر 5280 جنيه.



اسعار الذهب العالمية :

وعلي صعيد اسعار الذهب العالمي تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1481.10 دولار للأوقية


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