اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغة بمصر

استقرت اسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، عقب تراجعات قوية شهدتها الأسبوع الماضي بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه دون 16 جنيه.



اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغه بمصر :



وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فقد شهدت اسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا بقيمة 2 جنيه هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تلك الترجعات كانت سترتفع إذا ارتفعت انخفضات سعر الذهب العالمي.





وسجل سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، نحو 660 جنيه لجرام عيار21 ، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 565 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 754 جنيه، وفي حين وصل الجنيه الذهب إلى سعر 5280 جنيه.







اسعار الذهب العالمية :



وعلي صعيد اسعار الذهب العالمي تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1481.10 دولار للأوقية





