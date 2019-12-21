إسعاد يونس في أحدث إطلالتها الجديدة بحفل جوائز دير جيست













انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز "دير جيست" المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وكان من أبرز الحاضرين الفنانة إسعاد يونس.وظهرت الفنانة إسعاد يونس، مرتدية فستان بيج، فوقه بالطو بني غامق ذات أكمام طويلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط.وتواجد عدد من نجوم الفن والإعلاميين والمخرجين، فى حفل توزيع جوائز" دير جيست"، منهم الفنان محمد سعد، عمرو عبد الجليل، طارق لطفى، عبير صبرى، واسامة منير،انجى المقدم، إياد نصار، محمد فراج، طارق لطفى، الإعلامية بوسي شلبي،احمد جمال،حنان مطاوع.وفازت شركة المتحدين، " صباح إخوان" للمنتج صادق الصباح، بجائزة أفضل منتج من حفل جوائز" الدير جيست"، لعام 2019، لاحسن مسلسل" ولد الغلابه"، وتم تكريم الفنان احمد السقا على جائزة أفضل ممثل فى الدراما، وحصل المخرج محمد سامى على جائزة أفضل مخرج عن مسلسل" ولد الغلابه".حيث فاز المطرب محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019، والفنانة شيرين عبدالوهاب،بجائزة افضل مطربة لعام 2019، وايضا فاز المطرب أحمد جمال لهذا العام، وفازت كارمن سليمان افضل مطربة لعام 2019.