خبير: مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروات بترولية وغاز طبيعي.



وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الجمعة أن وفرت إنتاج الطاقة في مصر بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير كل ذلك يقوي مركز مصر في سوق النفط والغاز، وهو ما سينعكس عن الوضع الاقتصادي والسياسي في بلادنا.



وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية للطاقة لا تتوفر في دول أخرى، لافتا إلى أن بلادنا سيأتي لها غاز قبرص واليونان وشرق المتوسط ثم نقوم بتسييل الغاز لتصديره للسوق العالمية.

