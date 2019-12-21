Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
Advertisements
ماهر عزيز
ماهر عزيز
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروات بترولية وغاز طبيعي.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الجمعة أن وفرت إنتاج الطاقة في مصر بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير كل ذلك يقوي مركز مصر في سوق النفط والغاز، وهو ما سينعكس عن الوضع الاقتصادي والسياسي في بلادنا.

وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية للطاقة لا تتوفر في دول أخرى، لافتا إلى أن بلادنا سيأتي لها غاز قبرص واليونان وشرق المتوسط ثم نقوم بتسييل الغاز لتصديره للسوق العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر توك شو الطاقة أخبار

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 8 ساعات

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 10 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

227 ألف ميجا وات احتياجات الدول العربية من الكهرباء في 2035

وزير البترول يشارك فى فعاليات مؤتمر أبو ظبى الدولى للبترول "أديبك 2018"

"كونستراكشن فيو": مصر تخطو خطوة كبيرة لتصبح محورا إقليميا للطاقة

مباحثات مصرية أمريكية بترولية لبحث التعاون بين البلدين

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تبحث مع 4 جهات في قطاع البترول لتعزيز البنية التحتية

"التعبئة والإحصاء": 1241 ألف طن معدل استهلاك السولار خلال مارس الماضي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status