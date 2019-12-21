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عمرو أديب يتجول في مهرجان ميديل بيست الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:35 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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ظهر الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، على قناة ONE، بصحبة كاميرا برنامجه في مهرجان "ميديل بيست.

وأشار إلى  أنها حلقة جديدة من أمام المسرح الرئيسي قائلًا:" جنان رسمي، ومش هتصدق ألا لما تكون موجود".

وأوضح سر جملة "البس البندانة" حيث قال:" البندانة علشان تمسك دماغك، لان دماغك لازم تستحمل ما سيحدث".

واستكمل سرد تفاصيل الحفل الموسيقي الأضخم من نوعة، بدأها بعدد المسارح حيث أنه وقف أمام مسرح "بيج بيست"، الأول والرئيسي في المهرجان وأكبر مسرح في العالم لعام 2019، وأنه تم تجهيز عدد 5 مسارح لتستوعب أكثر من 200 ألف شخص، فضلا عن المطاعم، حيث سيوفر ولأول مرة في السعودية سوقاً متكاملاً للأطعمة "سعودي فود آلي" يقدّم وجبات سعودیة سريعة مع لمسة عصریة تواكب رغبات جميع الزّوار، وتوفير أماكن الترفية وكافيهات لراحة الجمهور، ووصف حال الحاضرين بأنهم في سعادة شديدة مما يحدث.

وأوضح أنه في أنتظار ألمع نجوم الغناء، من عمرو دياب، عمرو مصطفي ومريام فارس، والجدير بالذكر أن عمرو دياب سوف يحي حفل الختام مساء السبت، وسوف يتم إنتاج أغانية بتوزيعات جديدة مع ال Dj العالمية المتواجدة في الحفل، ويذكر أن عمرو دياب يحي بذلك الحفل الثالث في موسم الرياض، فكانوا من قبل علي مسرح محمد عبده و أبو بكر سالم.

ويقام الحدث في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث أنه من المقرر أن يستقبل عدد من النجوم العالميين والعرب، سيضمّ 100 فنان ودي جي عالمي، مسجلاً حضور اليوم الأول 130 ألفا، من حضور الفنانين العرب أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد حلمى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد، وأيضا ديفيد غيتا، تيستو، مارتن غاريكس، بلاك كوفي، ماركو كارولا، إضافة إلى المواهب المحلية من ضمنهم دي جي دش داش، وهى احتفالية تعد تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل شيخ.


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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض عمرو اديب حفل الفجر الفني

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