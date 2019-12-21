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كاتدرائية القيامة بالإسكندرية تقيم أولى فعاليات المشروع الرعوي للإيبارشية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أقيم صباح الجمعة، تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أولى فعاليات المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية (بيت الرب من الحجر للبشر).

أقيمت الفعاليات بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية، حيث حضر 150 فردًا من جماعات "إيمان ونور" لذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وخدامهم، مع مجموعات مشاركة من رعايا الإسكندرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم انقسم العمل إلى محورين: الأول، برنامج متكامل لجماعات إيمان ونور يشمل ألعاب وأغاني، والثاني، ذهاب ثلاث مجموعات من الرعايا، بصحبة الكهنة، لزيارة ثلاث ملاجىء للمسنين بالإسكندرية وهي: ملجأ الأم تريزا للراهبات الهنديات، ملجأ سان فرانسيسكو، والملجأ الألماني.

خلال فعاليات اليوم، تم أيضًا توزيع أكياس الحلوى مع الهدايا الخاصة بالعيد الميلاد المجيد للجميع، واختتم بتناول وجبة الغداء.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة كاتدرائية القيامة الإسكندرية

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