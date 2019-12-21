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العثور على جثتين متحللتين في ظروف غامضة بالإسكندرية
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
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محمد رجب - دينا حسن
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عثر الأهالي، الجمعة، على جثتين مجهولتين لرجل وسيدة، في حالة تحلل ولم يتبق منهما سوى هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية بالقرب من كوبري الزهور، دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.
وتلقى قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا، بالعثور على جثتين في حالة تعفن بطريق محور المحمودية، وأخطرت الجهات المعنية وانتقل فريق من ضباط القسم إلى موقع البلاغ.
وبالفحص، تبين وجود جثتين، لرجل وسيدة "مجهولتين" ومتحللتين جزئيًا، على شكل هياكل عظمية، بالطريق المشار إليه.
وتم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة، وشُكلت فِرق بحث مكونة من رجال المباحث الجنائية والأدلة الجنائية، لفحص الجثتين، ومكان العثور عليهما، والبصمة الوراثية لهما، وكشف ملابسات تلك الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجارِ العرض على النيابة.
وتلقى قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا، بالعثور على جثتين في حالة تعفن بطريق محور المحمودية، وأخطرت الجهات المعنية وانتقل فريق من ضباط القسم إلى موقع البلاغ.
وبالفحص، تبين وجود جثتين، لرجل وسيدة "مجهولتين" ومتحللتين جزئيًا، على شكل هياكل عظمية، بالطريق المشار إليه.
وتم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة، وشُكلت فِرق بحث مكونة من رجال المباحث الجنائية والأدلة الجنائية، لفحص الجثتين، ومكان العثور عليهما، والبصمة الوراثية لهما، وكشف ملابسات تلك الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجارِ العرض على النيابة.
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