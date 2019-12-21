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ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:32 ص
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جانب من الحملة
جانب من الحملة
ريهام على
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بعمل حملات بدائرة المحافظة، أسفرت عن ضبط ، واحد وخمسون طن ومائتان وتسعون لتر مازوت مدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء.

وتم ضبط أحد متعهدي نقل المواد البترولية، المتورط في تهريب كمية من "المازوت" من مستودع التعاون بقرية العدوة، والذي حصل عليه كحصص مدعمة من الدولة.

وقامت الحملة بتتبع السيارة حتي وصلت إلى الطريق الإقليمي خارج محافظة الفيوم لبيعها في السوق السوداء والإستفادة من فارق السعر، وتم ضبط السيارة رقم "ف س 9571 "والمقطورة رقم ط ج "7519 "، والتحفظ عليها بحمولتها بأحد المستودعات، وتم تحرير محضر برقم 1752 جنح أمن دوله طوارئ، مركز طامية، ضد سائق السياره ومتعهد النقل "ر ا م" مقيم بمركز سنورس وتم تسليم المتهم حضوريا للنيابة.
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
ضبط 51 طن مازوت مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
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