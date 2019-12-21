Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفستان أحمر.. صفية العمري تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز الدير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
Advertisements
صفية العمري
صفية العمري
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
Advertisements
حرصت الفنانة صفية العمري على حضور حفل توزيع جوائز الدير جيست للأفضل خلال عام 2019 المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وتألقت صفية في الحفل بفستان باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، وارتدت حلى رقيق في رقبتها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.


وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والإعلام منهم طارق لطفي، هنادي مهني، أحمد جمال، حنان مطاوع، صفية العمري،إنجي المقدم، إياد نصار، محمد فراج، محمد سعد،مصطفي شوقي،بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، المطرب كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.

نال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.



فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019

و حصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، فاز الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".



بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "دير جيست" 2019

سوزان نجم الدين وندي سمير يخطفان الأنظار في حفل توزيع جوائز "الدير جيست" (صورة)

لبلبة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز الدير جيست

سناء يوسف تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز الدير جيست

مصطفي شوقي مع نصر محروس لاقتناص جوائز "ملطشة القلوب" في "الدير جيست"

هنادي مهني تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز الدير جيست

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status