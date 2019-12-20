مركز "الملك سلمان" يستمر في توزيع المساعدات باليمن والسودان





أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه قام بتوزيع 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة استفاد منها 4481 أسرة.





وقام مركز الملك سلمان بتوزيع 1,782 ، يوم أمس الخميس، في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة.





كما وزع المركز مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية, شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساط، استفاد منها 300 فرد.





وتسلّم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية الحورة ووادي العين بمحافظة حضرموت، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.





وأعرب مدير مكتب الصحة بمديريات وادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، عن شكره وتقديره لهذا الدعم الكبير؛ مؤكداً على أن هذه الشحنة من الأدوية ستكون إضافة نوعية للصيدلية المجانية بمستشفى حورة وكذا المراكز والوحدات الصحية بالمديرية، وستسهم إسهامًا كبيرًا في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.





وفي شأن ذي صلة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نايلا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد، وذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للشعب السوداني.



