صراع إنجليزي على ضم نجم ريال مدريد الشاب









أثار الجناح البرازيلي الشاب ونجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور إهتمام العديد من الأندية الإنجليزية، من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وأفاردت شبكة "إلديسمارك" الإسبانية، أن أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وتشيلسي وولفرهامبتون واندررز تسعى للتعاقد مع البرازيلي الشاب في الميركاتو الشتوي المقبل، الذي يفتح أبوابه بعد عدة أيام.





كما أضافت الشبكة أن أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وروما تهتم بخدمات فينيسيوس لإنتدابه في يناير القادم.





وإنضم فينيسيوس لريال مدريد في مطلع الموسم المقبل، حيث ظهر بآداء جيد مع النادي الملكي، مسجلاً 4 أهداف خلال 19 مباراة لعبها مع الفريق.





لكن الأمور إختلفت هذا الموسم نسبياً مع المدرب الفرنسي زين الدين ويدان، حيث شارك في 6 مباريات فقط في التشكيلة الأساسية عبر جميع البطولات.





وخسر فينيسيوس موقعه لمصلحلة مواطنه الشاب رودريجو جوس، والذي حظي بثقة زيدان منذ أول مباراة له هذا الموسم.





ورغم إهتمام الكثير من الأندية بضم صاحب الـ 19 عاماً، إلا أن شبكة "دياريو آس" أشارت لرفض ريال مدريد التخلي عنه في يناير ولو على سبيل الإعارة.





ويواجه ريال مدريد نظيره أتليتيك بلباو الأحد المقبل 22 ديسمبر بملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.



