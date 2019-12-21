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كاتب إماراتي: مصر بلد آمنة.. وشعبها أهل كرم وحفاوة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
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إبراهيم بهزاد
إبراهيم بهزاد
أمنية فوزي
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قال إبراهيم بهزاد، الكاتب والمدون الإماراتي، الذي يروج للسياحة المصرية عبر السوشيال ميديا، إنه يتعمد تصوير أماكن من مصر ليبعث رسالة بأنها بلد آمنة، ويسير فيها أي شخص في أمان، لافتًا إلى أن مصر تقول لأي شخص غريب "البيت بيتك"، وشعبها أهل الكرم والحفاوة ولديهم حسن استقبال.

وتابع "بهزاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة: "أستطيع نقل الأماكن عن طريق الصور، ولكن لا أستطيع نقل طيبة الشعب المصري بالكاميرا"، لافتًا إلى أنه يزور مصر عشر مرات في العام، معلقًا: "أنا بشتاق لمصر وأنا فيها".

وأضافK أنه أصبح دليلًا سياحيًا لدول الخليج الذين يريدون الذهاب لمصر، متابعًا: "مصر بخير، مصر بلد جميلة، والقادم أفضل، مصر بها مشروعات عظيمة ومذهلة".
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