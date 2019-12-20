مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب

وقعت إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية ببيروت، مساء الجمعة، في مواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب برئاسة الحكومة.





وخرجت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت، مع ارتفاع حدة المواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.



