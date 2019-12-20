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مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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بوابة الفجر
الفجر
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وقعت إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية ببيروت، مساء الجمعة، في مواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب برئاسة الحكومة.

وخرجت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت، مع ارتفاع حدة المواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.

واليوم الجمعة، قطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب.

وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور، وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس.

وقطع عدد من المحتجين طريق عام البيرة – القبيات (شمال لبنان) بالسيارات والعوائق.

كما قطع عدد من المحتجين أوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية جنوب بيروت.

وعمد محتجون منذ ليل أمس على إقفال العديد من الطرقات في (سعد نايل، تعلبايا، المرج، المصنع، قب إلياس، مكسة، جديتا وأوتستراد زحلة)، شرق لبنان، بالسواتر الترابية والحجارة والعوائق الحديدية، ولا تزال مقفلة .

وعمد محتجون إلى قطع العديد من الطرقات في البقاع الغربي (شرق لبنان).

كما قام محتجون بقطع الطريق الرئيسيّة عند منطقة الناعمة على طريق الجنوب بالاتجاهين، وسط مواجهات بين مناصري تيار المستقبل المحتجين على تكليف دياب والجيش الذي يحاول إعادة فتح الطريق بالقوة، وسماع إطلاق نار في المنطقة.

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