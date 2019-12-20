Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد حماقي: ما يحدث في السعودية يفوق الخيال

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفنان محمد حماقي، إنه سعيد بنجاح حفلته في "الميدل بيست"، مشيرا إلى أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية شيىء يفوق الخيال، واصفا الحفلات التي تقام ضمن موسم الرياض، والميدل بيست بـ العالمية.

وأشار "حماقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فعالية "الميدل بيست" من أكبر الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه قدم حفله اليوم مع الدي جي رهاب.

وأضاف أن الثقافة الموسيقية العربية غنية جدا، ويجب الانفتاح على العالم بشكل أكبر، لافتا إلى أن الفنانين أحمد السقا وأمر كرارة جاءوا إلى السعودية ليحضروا الحفل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن ميدل بيست مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نجاح جديد لـ حماقي في السعودية.. نفاذ تذاكر حفله بجدة

حماقي لـ "تركي آل الشيخ": هلبس البندانة وطالعلك على الميدل بيست.. والمستشار: مستنيك تولعها (فيديو)

ميدل بيست .. تفاصيل الحفل الأعظم في العالم وأماكن مخصصة للصلاة

شاهد.. حماقي يشعل حفل الميدل بيست بموسم الرياض

بعد حضوره حفل "الميدل بيست".. أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة

من الميدل بيست.. عمرو أديب: "لازم تلبس البندانة" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status