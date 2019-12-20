محمد حماقي: ما يحدث في السعودية يفوق الخيال



وأشار "حماقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فعالية "الميدل بيست" من أكبر الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه قدم حفله اليوم مع الدي جي رهاب.



وأضاف أن الثقافة الموسيقية العربية غنية جدا، ويجب الانفتاح على العالم بشكل أكبر، لافتا إلى أن الفنانين أحمد السقا وأمر كرارة جاءوا إلى السعودية ليحضروا الحفل.



قال الفنان محمد حماقي، إنه سعيد بنجاح حفلته في "الميدل بيست"، مشيرا إلى أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية شيىء يفوق الخيال، واصفا الحفلات التي تقام ضمن موسم الرياض، والميدل بيست بـ العالمية.