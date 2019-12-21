أحمد بدير يحضر حفل جوائز دير جيست





مسلسل " حكايتي"











انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز "دير جيست" المقام حاليُا في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وكان من أبرز حضور الحفل الفنان أحمد بدير.وظهر الفنان أحمد بدير وهو يرتدي بدلة أنيقة لامعة، وكرفت أحمر، وطاقية سوداء، وكوفية موڤ، حيث لفت الأنظار بحضوره المميز.وتواجد عدد من نجوم الفن والإعلاميين والمخرجين، فى حفل توزيع جوائز" دير جيست"، منهم الفنان محمد سعد، عمرو عبد الجليل، طارق لطفى، عبير صبرى، واسامة منير .وشارك فى بطولته أحمد بدير، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى .وتدور القصة حول،فتاة صعيدية، تتعرض لظروف صعبة، بعد وفاة والدتها بالسرطان، ثم تدخل بعدها في خلافات مستمرة مع والدها، ما يدفعها للهروب إلى مدينة الإسكندرية ليلة زفافها رغبة في الاستقلال بحياتها و الهرب من ثأر اعمامها، لتتغير حياتها رأسًا على عقب بعدما يقع احد اغنياء الاسكندرية في حبها، وتدخل في صراعات جديدة مع والدته التي تريد ابعادها عنه، وتتصاعد الأحداث بينهم بسبب حبه ابنها لياسيمن صبرى، وعائلته تعد من كبار العائلات في مدينة الإسكندرية، وفاء عامر تظهر في شخصية تدعي"فريدة"، لديها أتيليه على شؤاطي الإسكندرية وتعمل فاشينيستا ومصصمة أزياء، وتتعامل مع كبار عالم الأزياء والموضة، تلجئ ياسمين صبري للعمل عندها قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لتصبح ياسمين منافسة لها في السوق .يذكر أن آخر أعمال الفنان احمد بدير، حيث شارك فى مسلسل "الضاحك الباكي"، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، نضال الشافعي، صفاء سلطان، سهير رجب، ادوارد، اخراج عصام شعبان، تأليف محمد الغيطي .