Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل مغادرة أنغام للمستشفى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
انغام
انغام
لمياء علي
Advertisements
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد تعرض أنغام للإصابة بمرض في الدم، الأمر الذي نفته مديرة أعمالها راندا رياض. 

ولقد علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة، أن أنغام شعرت بتعب دخلت على إثرة المستشفى اليوم الجمعة، وقامت بتركيب دعامة لحصوة على الكلى، وعندما استقرت حالتها الصحية، قامت بمغادرة المستشفى في نفس اليوم.

وتستعد أنغام للسفر غداً إلى المملكة العربية السعودي بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وذلك لإحياء حفل تركي يوم 23 ديسمبر، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة من الأغانى الخاصه بالشاعر تركي،  كما تحيي أنغام حفلاً أخرَا يحمل إسم ليله ياسر بوعلى بقياده المايسترو هانى فرحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بمصاحبة هاني فرحات.. أنغام تُحيى حفلاً بجامعه المنصورة 16 أغسطس

أنغام تطمئن جمهورها على صحتها وتستعد لحفل السعوديه والكويت بالبروفات

أنغام تتألق بحفل الرياض بعيد الفطر بمصاحبة المايسترو هاني فرحات

نفاذ تذاكر حفل أنغام فور طرحها على موقع الأوبرا

ببليزر أحمر.. شاهد أحدث إطلالة لـ أنغام على إنستجرام

تأجيل حفل أنغام بالمنارة لهذا السبب!

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status