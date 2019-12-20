خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل مغادرة أنغام للمستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد تعرض أنغام للإصابة بمرض في الدم، الأمر الذي نفته مديرة أعمالها راندا رياض.



ولقد علم " الفجر الفني " من مصادره الخاصة، أن أنغام شعرت بتعب دخلت على إثرة المستشفى اليوم الجمعة، وقامت بتركيب دعامة لحصوة على الكلى، وعندما استقرت حالتها الصحية، قامت بمغادرة المستشفى في نفس اليوم.



وتستعد أنغام للسفر غداً إلى المملكة العربية السعودي بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وذلك لإحياء حفل تركي يوم 23 ديسمبر، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة من الأغانى الخاصه بالشاعر تركي، كما تحيي أنغام حفلاً أخرَا يحمل إسم ليله ياسر بوعلى بقياده المايسترو هانى فرحات.