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الشباب والرياضة تعلن عن منافذ توزيع شنط المشاركين بماراثون زايد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تبدأ وزارة الشباب والرياضة غدًا السبت تسليم الحقيبة الخاصة بالنسخة السادسة من "ماراثون زايد الخيري" لعام 2019، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة عدة منافذ لتسليم حقيبة الماراثون والتي تحتوي على التيشرت الرياضي، ورقم السباق المثبت فيه شريحة التتبع وذلك بصورة البطاقة الشخصية للمتسابق في منافذ التعليم المدني بالجزيرة، مركز التنمية الرياضية بالشيراتون مصر الجديدة، المركز الأوليمبي بالمعادي، نادي النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، الصالة المغطاة بستاد السويس، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأسكندرية.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة تسليم لاعبي ألعاب القوى، وذوي الهمم التسليم من مقر وزارة الشباب والرياضة فقط لاستلام أرقام السباق.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنية.
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