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مني محرز : وزارة الزراعة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية ضد إنفلونزا الطيور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم باتخاذ جميع  الإجراءات الوقائية لحماية الدواجن من إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور.

 

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعات بقيمة خمسة جنيه للكيلو مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد نفوق عدد كبيرمن الدواجن لارتفاع انتشار الأمراض خلاله بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.


وطالبت "محرز"من  أصحاب لمزارع والطيور الريفية،  التأكيد على عزل الطيور عن مكان المعيشة، وفي عشش مغلقة؛ لتجنب انتقال العدوى.


وأضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يتم تحصين الطيور الحية في الحضانات قبل عملية البيع، لاسيما تلك التي الموجودة في المنازل، مؤكدة أنه منذ 4 سنوات تم رصد انخفاض كبير في إصابات الطيور بالإنفلونزا.

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