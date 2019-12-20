الرئيس الفلسطيني عن إعلان الجنائية الدولية ملاحقة إسرائيل.. "حققنا ما نريد"





وأوضح عباس، أنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين.





وأضاف عباس في كلمة برام الله أمام المجلس الثوري لحركة فتح "اعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية في تقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".







وأعلنت المدعية العامة للجنائية فاتو بنسودا انتهاء الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتوفر كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق ضد إسرائيل.







وأضاف عباس: "هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".







وتابع: "بعد 4 أعوام من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار، لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".