خاص| الفجر الفني.. يكشف سبب رفض يسرا اللوزي التسجيل مع الكاميرات في حفل "النايل دراما"!



علم "الفجر الفني" ان الفنانة يسرا اللوزي، اشترطت علي القائمين لمهرجان "النايل دراما" عدم التسجيل مع كاميرات الميديا وذلك لحملها في الشهر الرابع، ولا تستطيع الوقوف لفترة طويلة حيث منعها الطبيب من الإجهاد وطلب منها راحة لفترة.



وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، عزت العلايلي، لطيفة صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.



وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة" التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.