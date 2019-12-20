Advertisements
Advertisements
Advertisements

شكوك حول مشاركة سيلفا مع مانشستر سيتي ضد ليستر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:13 م
Advertisements
ديفيد سيلفا
ديفيد سيلفا
وكالات
Advertisements
قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، إن مشاركة صانع اللعب ديفيد سيلفا أمام ليستر سيتي غداً السبت، في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم محل شك لكن المهاجم سيرجيو أغويرو وقلب الدفاع جون ستونز استعادا لياقتهما مجدداً.

وأصيب سيلفا وستونز في فوز سيتي 2-1 على مانشستر يونايتد في 7 ديسمبر (كانون الأول) بينما لم يلعب أغويرو، الذي أحرز 13 هدفاً في 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي: "خاض أغويرو وستونز التدريبات، لكن سيلفا لا".

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني متقدماً بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وقال غوارديولا إنه لم يشعر بالمفاجأة لرؤية ليستر سيتي يقدم أداء جيداً وقال: "شعرت في الموسم الماضي أن ليستر سيتي سيقاتل ليكون ضمن المربع الذهبي وهو ما يحدث حالياً، إنه فريق رائع".

وأضاف: "رحل (هاري) مغواير لكن بقية الفريق ظل كما هو ويتمتع ليستر سيتي بتفوق في خط الوسط وعند تنفيذ الهجمات المرتدة والقدرة على السيطرة على الملعب".

وتتأرجح آمال مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر لكن فرص الفريق لا تزال قائمة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وقال غوارديولا إن فريقه لديه الحافز للعب ويدرك تماماً مدى سرعة تغير الأوضاع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الشتاء.

وقال: "الفارق بيننا وبين الفرق التي تسبقنا أو نسبقها يمكن أن يتغير في غضون أسابيع قليلة خاصة في هذه الفترة، علينا أن نؤدي ما يجب علينا القيام به".

كما بعث غوارديولا (48 عاماً) أطيب الأمنيات إلى ميكيل أرتيتا مساعده السابق الذي تأكد اليوم الجمعة، رحيله عن سيتي ليتولى تدريب آرسنال.

وقال غوارديولا: "قرر الانتقال إلى هناك، لا يمكنك إيقافه، عليه أن يسعى لتحقيق أحلامه، آرسنال يشكل جزءاً كبيراً من مسيرته، نتمنى له كل التوفيق، أثق أنه سيقوم بعمل رائع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يستقبل بورنموث.. واليونايتد ضيفا ثقيلا على ساوثهامتون

صراع الصدارة يشتعل بين مانشستر سيتي وليفربول

مدرب مانشستر سيتي: يجب أن نتعافى ذهنيا بدنيا

تعليق ناري من جوارديولا قبل مواجهة توتنهام في البريميرليج

آرسنال يقترب من الإعلان عن أسم مدربه الجديد

جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي وقيادة برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status