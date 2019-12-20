Advertisements
Advertisements
Advertisements

‫ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بميت غمر‬‎ الدقهلية إلى 9 وفيات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:09 م
Advertisements
حادث القطار بميت غمر
حادث القطار بميت غمر
Advertisements
ارتفع عدد ضحايا حادث القطار بميت غمر الدقهلية، عصر اليوم الجمعة الموافق 20/12/2019، إلى 9 وفيات، بعد الإعلان عن وفاة إحدى المصابات في مستشفى ميت غمر المركزي، والتي كانت تخضع للعلاج.

وقال مصدر طبي في مستشفى ميت غمر المركزي، إن هبة حامد محمد محمد 40 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر في الحوض وكسر في الفخذ الأيسر ارتجاج بالمخ، ومن قبلها بنحو ساعتين توفت الطفلة ملك سليمان الكواوي 4 سنوات، متأثرة بإصاباتها بتجمع دموي بالرأس وكدمة بالعين، وبعد إجراء جراحة استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضد الأيسر.

وأضاف المصدر الطبي أن المصابة بيان أمجد محمد حسن، 15 سنة، خرجت للتحسن في حالتها، بينما مازالت شروق سليمان الكواوي 20 سنة تخضع للعلاج.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر، مساء الخميس، باصطدام قطار بسيارة ميكروباص "فان" عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر.

وتبين من الفحص أن السيارة فان رقم 132717 ملاكي الدقهلية كانت تقل 11 شخصا بينهم أطفال من أسرة واحدة وكانوا متوجهين لحضور أحد الأفراح بقاعة على طريق ميت غمر الزقازيق، على بعد مسافة قريبة من المزلقان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى ميت غمر المركزي ضحايا حادث القطار بميت غمر حادث القطار بميت غمر حادث القطار الدقهلية

أخبار تهمك

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تعذيبها على يد جدتها وبتر ساقها الطفلة جنى تلفظ أنفاسها الأخيرة في مستشفى المنصورة الدولي

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار ميت غمر

عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)

مستشفي ميت غمر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث القطار

مصرع وإصابة 11 بينهم أطفال إثر تصادم قطار بسيارة بميت غمر

مصرع وإصابة 11 بينهم أطفال إثر تصادم قطار وسيارة بميت غمر

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status