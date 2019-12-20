‫ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار بميت غمر‬‎ الدقهلية إلى 9 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث القطار بميت غمر الدقهلية، عصر اليوم الجمعة الموافق 20/12/2019، إلى 9 وفيات، بعد الإعلان عن وفاة إحدى المصابات في مستشفى ميت غمر المركزي، والتي كانت تخضع للعلاج.





وقال مصدر طبي في مستشفى ميت غمر المركزي، إن هبة حامد محمد محمد 40 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر في الحوض وكسر في الفخذ الأيسر ارتجاج بالمخ، ومن قبلها بنحو ساعتين توفت الطفلة ملك سليمان الكواوي 4 سنوات، متأثرة بإصاباتها بتجمع دموي بالرأس وكدمة بالعين، وبعد إجراء جراحة استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضد الأيسر.





وأضاف المصدر الطبي أن المصابة بيان أمجد محمد حسن، 15 سنة، خرجت للتحسن في حالتها، بينما مازالت شروق سليمان الكواوي 20 سنة تخضع للعلاج.





كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر، مساء الخميس، باصطدام قطار بسيارة ميكروباص "فان" عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر.



