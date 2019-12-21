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مصممة حلي مصرية: صممت مجوهرات بمواصفات عالمية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:51 ص
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عزة فهمي
عزة فهمي
داليا الحسين
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قالت مصممة الحلي العالمية، عزة فهمي إن الحلي يمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.

وأضافت "فهمي" خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الجمعة: " من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي، قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة، مشيرة إلى أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.

وأشارت إلى أن الحلي "الفلاحي" يختلف عن حلي "الصحراء"، موضحة أن الحلي يعبر عن طبيعة المكان فحلي الصحراء ضخم وجامد بينما الحلي الفلاحي مثل المياه والخضرة رقيق وناعم.

وتابعت مصممة الحلي العالمية أنها قامت بصنع مجوهرات بمواصفات عالمية باللمسات المصرية، مردفة: "كنت أخشى تصنيع مجوهرات عن التاريخ الفرعوني نظرا لعظمة هذه الحضارة ولذلك قمت بزيادة معظم المتاحف حتى أقوم بالتصميم على شكل مودرن".
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مصممة حلي مصر توك شو

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