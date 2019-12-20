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ليفربول ضد فلامنجو| بشري سارة لرفاق صلاح قبل نهائي مونديال الأندية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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صلاح
صلاح
وكالات
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أصبح الهولندي فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي جاهزا للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تجمع فريقه مع فلامنجو البرازيلي علي ستاد خليفة المونديالي غدا السبت.

وشارك فان دايك في مران الفريق الرئيسي والأخير والذي أقيم اليوم الجمعة وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة، ليكون ضمن خيارات المدرب الألماني يورجن كلوب في النهائي، ويبقى قرار مشاركته بيد الجهاز الفني الذي لايزال قلقا من عودة الاصابة له ولزميله أيضا لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وغاب الثنائي فان دايك وفينالدوم عن المشاركة في لقاء ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بالدور قبل النهائي لظروف الإصابة، حيث لم يشاركا في أي مران منذ الوصول الى إلدوحة.

وكان ليفربول اختتم تحضيراته لمواجهة الغد في النهائي بخوض تدريب وحيد، بصفوف مكتملة للمرة الاولى منذ وصوله للدوحة، وذلك بعد انضمام الهولنديين فان دايك وفينالدوم، ومن المنتظر أن يجري الثنائي اختبار نهائي صباح الغد للوقوف على الحالة البدنية لكلا منهما ومعرفة قدرتهما على التواجد بتشكيلة المباراة النهائية.

وفضل كلوب أن يكون التدريب على فترة واحدة خوفا من الاجهاد خاصة وأن الفريق سيخوض مباراة قوية في الدوري الانجليزي ضد مطارده على الصدارة ليستر سيتي بعد أربعة أيام فقط من نهائي مونديال الأندية.

واطمأن كلوب خلال المران الأخير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، واستقر على الخطة التي سيخوض بها اللقاء، وايضا التشكيل الذي سيلعب به حيث من المتوقع ان يدفع بكل العناصر الاساسية الجاهزة والتي لم يدفع بها في مواجهة مونتيري مثل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الانجليزي ترينت الكسندر ارنولد.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ضد مونتيري ليفربول ضد فلامنجو فان دايك

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