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حصاد مباريات القسم الرابع في الغربية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أسفرت الجولة الرابعة بدوري القسم الرابع بمنطقة الغربية، عن فوز فريق قحافة بقيادة محمد حسنين إينو علي نظيره مركز شباب الجابرية بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الجابرية بهدفين مقابل هدف، سجل الجابرية كلا من محمد سعد وعبادة محمد، وأحرز هدف قحافة جمال عبدالناصر، وفي الشوط الثاني نجح قحافة في إحراز خماسية عن طريق هشام سرحان "هاتريك" وهدفا لكل من حسام حسن ومحمود السملاوي، لينتهي اللقاء بفوز قحافة بسداسية مقابل هدفين.

يرتفع رصيد قحافة للنقطة 9 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الجابرية عند النقطة 4.

وواصل فريق قحافة تصدره للمجموعة بفوز كبير علي مركز شباب الزيات برباعية مقابل هدف، سجلهما محمد دبور هدفين وأحمد سليط هدف، وأحمد أبو سكين هدف.

وخسر فريق الدلتا من شباب بسيون بثنائية دون رد، واكتسح السنطة نظيره قسطا بسباعية مقابل هدف، وتعادل محلة حسن مع شباب سمنود، ونجح زفتي في الفوز علي شباب المحلة بهدف نظيف عن طريق اسلام شوقي.


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