مصطفي شوقي مع نصر محروس لاقتناص جوائز "ملطشة القلوب" في "الدير جيست"





ظهر الفنانة مصطفي شوقي برفقة المنتج نصر محروس ومكتشفه الفني حيث حققوا نجاحا كبيرا في اغنية ملطشة القلوب ومن المقرر أن يقتنصوا عدد كبير من الجوائز خلال حفل توزيع جوائز مهرجان "الدير جيست".



من المقرر تكريم عدد كبير من نجوم الفن خلال الحفل حيث فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019.



بينما فاز نجم ستار أكاديمي المطرب محمد عباس، بأفضل مطرب صاعد، كما فازت المطربة سهيلة بن لشهب بلقب أفضل مطربة صاعدة.



ونال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.



بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.



