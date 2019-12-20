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تعرف على موعد حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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علي الحجار
علي الحجار
ريهام كمال
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يحيي الفنان الكبير علي الحجار، حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالتحرير قاعة إيوارت وذلك يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام السابعة مساءً.

ويحتفل علي الحجار، بالكريسماس ورأس السنة الجديدة مع طلاب الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويقدم الحجار خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه ومنها الزين والزينة، عارفة، لما الشتا يدق البيبان.

وفي سياق منفصل كُرمت سلطان عمان الفنان الكبير علي الحجار، بجائزة بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب فى دورتها الثامنة المخصصة فى التنافس لعموم العرب.

وحصل على الجائزة فى فئة المطرب العربى بتكليف من السلطان قابوس بن سعيد وبرعاية الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

وعبر الفنان الكبير علي الحجار، عن سعادته بهذا الإختيار بعيدًا عن الجائزة المالية الكبيرة الذي حصل عليها لأن الجائزة الكبرى هي المعنوية، وانه أول مطرب مصرى وعربى يتم منحه جائزة السلطان قابوس عن الطرب.

جائزة "السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب" جائزة سنوية يتم منحها دوريًا كل سنتين، وتكون تقديرية في عام يتنافس فيه العرب عمومًا، وفي عام آخر للعمانيين فقط، وينال كل فائزٍ "وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ومبلغًا ماليًا قدره 100 ألف ريال عماني".

وفي تلك الدورة تم إستحداث فئة الطرب وتم منحها للفنان الكبير علي الحجار، ليكون أول مطرب مصري وعربي يفوز بها.
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