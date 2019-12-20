Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
الدير جيست
الدير جيست
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
Advertisements
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز مجلة الدير جيست للأفضل خلال عام 2019، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ذلك الاحتفال.


وكان من أوائل الحاضرين طارق لطفي،محمد سعد، هنادي مهني وولدها الموسيقار هاني مهني،والإعلامي بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، ونيرمين ماهر،المطرب مصطفي شوقي،كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.

وفي سياق آخر، حصلت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة أفضل إنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 18 دقيقة

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد أمين يفوز باستفتاء "الدير جيست" 2018

لبلبة تخطف الأنظار في حفل "الدير جيست"

ريهام عبدالغفور في إطلالة مميزة بالذهبي في حفل توزيع جوائز "الدير جيست" (صور)

دنيا سمير غانم وأحمد فهمي والسقا في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما غدًا

دنيا سمير غانم وأحمد فهمي وماجد المصري وحنان مطاوع في حفل جوائز "كأس إينرجي للدراما"

في حلقة استثنائية.. أبطال "رأفت الهجان" في ضيافة "صاحبة السعادة" الاثنين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status