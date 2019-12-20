بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الدير جيست

بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز مجلة الدير جيست للأفضل خلال عام 2019، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ذلك الاحتفال.





وكان من أوائل الحاضرين طارق لطفي،محمد سعد، هنادي مهني وولدها الموسيقار هاني مهني،والإعلامي بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، ونيرمين ماهر،المطرب مصطفي شوقي،كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.



وفي سياق آخر، حصلت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة أفضل إنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".