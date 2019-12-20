Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوزان نجم الدين وندي سمير يخطفان الأنظار في حفل توزيع جوائز "الدير جيست" (صورة)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:13 م
Advertisements
الدير جيست
الدير جيست
يارا أحمد
Advertisements
خطفت الفنانة سوزان نجم الدين، الأنظار في حفل توزيع جوائز الدير جيست بفستان مميز بينما ظهرت الفنانة الشابة ندي سمير الفقيه بفستان يحمل اللون الأسود.

فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019.

بينما فاز نجم ستار أكاديمي المطرب محمد عباس، بأفضل مطرب صاعد، كما فازت المطربة سهيلة بن لشهب بلقب أفضل مطربة صاعدة.

ونال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.

بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عمرو دياب وشيرين وأحمد عز ويسرا الأفضل في جوائز دير جيست 2018

ميدو منيب يطرح كليب "دنيا جديدة" للجزائرية سهيلة بن لشهب (فيديو)

"الدير جيست" تضع اللمسات النهائية لحفلها اليوم (صورة)

تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "دير جيست" 2019

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:49 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status