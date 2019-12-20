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ريال مدريد يجهز 105 مليون يورو لخطف نجم الدوري الإيطالي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقوة لتدعيم صفوفه بصفقة قوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف خطف ميلينكوفيتش

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي لاتسيو في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ميلينكوفيتش في يناير القادم جاءت بناءا على طلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم ميلينكوفيتش 

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي ضخم لضم سيرجي ميلينكوفيتش في الشتاء قد يصل إلى 105 مليون يورو.

صدمة قوية لبوجبا 

كما أشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن رغبة نادي ريال مدريد في ضم ميلينكوفيتش تجعله يصرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد.

موقف لاتسيو من رحيل ميلينكوفيتش

وحسب ما ذكرته الصحفية فإن عقد ميلينكوفيتش مع لاتسيو ينتهي في صيف عام 2024 والنادي لا يفكر في بيعه نهائيا في الشتاء القادم إلا في حالة وصول عرض مالي ضخم جدا له.

مشاركات ميلينكوفيتش مع نادي لاتسيو هذا الموسم

وقد شارك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في 20 مباراة حتى الآن مع نادي لاتسيو خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد لاتسيو سافيتش ريال مدريد

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