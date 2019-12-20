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فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
هاني عصام
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أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على رضاه على أداء لاعبيه في لقاء الزمالك مساء اليوم الجمعة والذي انتهى بالتعادل السلبي ببطولة الدوري.

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة "راض عن أداء اللاعبين، افتقدنا لـ4 لاعبين من العناصر الأساسية وحسام حسن تعرض للإصابة".

وواصل "حضر ما يقرب من 5 آلاف متفرج للزمالك في مواجهة اليوم رغم القرار بعدم الحضور للجماهير في كل لقاءات الدوري".

وحول رده على ما تردد من جانب مسئولي الزمالك عن "السحر"، علق "حجة مسئولي الزمالك عند التعادل أو الخسارة معنا هي السحر وردي عليهم ولا سحر ولا شعوذة".

وأضاف "محمد كوفي وناصر ماهر أبرز نجوم سموحة في لقاء اليوم والثنائي قدما مستوى مميز".

وأشار إلى أن فريقه يضم العديد من العناصر المميزة والتي يتوقع لها الجميع مستقبل واعد، مشددًا على تقديم كل الدعم للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور فرج عامر سموحة رياضة الزمالك اخبار الرياضة

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