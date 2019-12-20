الأرصاد تحذر من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من الاستقرار خلال الـ72 ساعة الماضية، منوهًا بأنه سيكون هناك شبورة كثيفة حتى يوم الأحد، وبعدها ستبدأ الشبورة المائية في الانخفاض.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعلى مداخل ومخارج القاهرة، ومحافظات الوجه البحري.



وأضاف أن الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة، مع استقرار حالة الاحوال الجوية، لافتًا إلى أن الشبورة المائية توضح استقرار الأحوال الجوية.

