أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 20 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019:-





نشرة أخبار الأهلي اليوم الجمعة





1- رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة:





رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أنباء التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري في الفترة القادمة.





وارتبط الاهلي بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بعد ترشيحه من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الحدث اليوم: هناك خيارات مطروحة على النادي ونحن نسير في اتجاهما ولكن قد نعيد تفكيرنا في هذه الصفقات بسبب غدر كرة القدم.





واضاف: فايلر طلب من الأهلي صفقتين الأولي كانت كهربا ونجحنا في ضمها والثانية نسعي لإتمامها حالياً.





وعن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي قال: لا نريد التحدث عن شخص بعينه، هناك 3 أو 4 أسماء في الخيارات النهائية، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي".





2- الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة:





دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ويسعي الأهلي للتعاقد مع عبد العاطي في يناير لتعزيز خط الوسط بعد إصابة الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي في الفترة الماضية.





دخول الأهلي في صفقة التعاقد مع عبد العاطي لاعب دجلة يعد بمثابة ضربة قوية للزمالك والذي يخطط هو الآخر للتعاقد مع اللاعب.





وعرض الزمالك على دجلة التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أن إدارة ناديه رفضت ولكن لا يزال الزمالك متمسك برغبته في ضم اللاعب.





ويخطط الأهلي لاستغلال علاقته القوية بماجد سامي مالك الفريق الدجلاوي، من أجل ضم عبد العاطي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





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3- تعليق ناري جديد من الاهلي بشأن كهربا





أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا توجد أي أزمة في إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد قادما من صفوف أفيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية: "إنه لا توجد أي أزمات فيما يخص قيد كهربا، مشيرا إلى أن اللاعب أصبح من حق الأهلي، ومرتبط بتعاقد مدته أربعة مواسم ونصف، وسيبدأ مشاركته معنا اعتبارا من يناير المقبل".





وتابع عبد الحفيظ، أن يتفاوض بشأن ضم صفقة جديدة في يناير، مؤكدا أنه ما زال أمامنا 11 يوما، كرة القدم بها متغيرات عديدة، لذا من المهم أن نتأنى قبل إتمام الصفقة الثانية".





4- خبر سار لـ"فايلر" قبل مواجهة الاتحاد السكندري:





شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في تدريبات منفردة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها في اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في المران الجماعي.





وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حالة عمرو السولية، لاعب الفريق مطمئنة، وإنه سيشارك في المران الجماعي غدا السبت؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمباراة الاتحاد يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري.





وأضاف طبيب الأهلي أنه تابع عمرو السولية خلال الساعات الأخيرة، واطمأن على حالته التي تحسنت بشكل كبير بعد انخفاض درجة حرارته التي ارتفعت بسبب نزلة برد التي كان يعاني منها، وشارك صباح اليوم في المران الذي قاده بينكيل على ملعب التتش.





أبرز أخبار النادي الأهلي





5- أزمة نارية لـ"فايلر" مع الأهلي:





يواجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أزمة قوية، حيث أكد المدرب السويسري، أن المارد الأحمر يعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما كان له تأثير كبير على الفريق ومستوى لاعبيه فى المباريات الأخيرة.





وأدى ضغط المباريات لتعرض عدد من لاعبي الأهلي للإصابات في الفترة الأخيرة، رامي ربيعة، وأحمد فتحى ورمضان صبحى وعمرو السولية، ومن قبلهم التونسى على معلول بإصابات عضلية بسبب الإجهاد.





ويخشى فايلر من تعرض لاعبين جدد للإصابة، على الرغم من عمل برامج استشفائية بشكل مستمر للاعبين عقب كل مباراة، مشدداً على أن ضغط المباريات منعه من منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب مباراة الإسماعيلى، التى خاضها أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، وذلك استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة العاشرة من منافسات البطولة.





6- طبيب الأهلي: إصابة ربيعة ليست مقلقة:





قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة رامي ربيعة غير مقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.





وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.





وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.



