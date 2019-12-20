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العراق: متظاهرون يضرمون النار في مقر ميليشيا بدر في الناصرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قام متظاهرون عراقيون، مساء الجمعة، بإضرام النار في مقر ميليشيا بدر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.

ويشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أعلنت، الجمعة، أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها حتى الآن بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.

وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية، في تصريحات صحفية، إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب و2807 معتقلين تم إطلاق سراح أغلبهم باستثناء 107 لا يزالون رهن التحقيق.

وأضاف البياتي أن عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يفهم إلا أنه معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها.

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الكلمات المفتاحية

مليشيا بدر متظاهرون سكوت الناصرية النار العراق

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