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حسام حسن: قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك.. ونحتاج للتدعيم في يناير

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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سموحة
سموحة
وسام محمد
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قدم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، الشكر للاعبي فريقه بعد التعادل أمام الزمالك اليوم.

حسام حسن: قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك.. ونحتاج للتدعيم في يناير

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "أشكر لاعبي فريقي على أداء اليوم، جميع اللاعبين نفذوا تعليماتي خلال المباراة، قدمنا مباراة قوية أمام نادي الزمالك اليوم".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية، الزمالك فريق مكتمل في جميع الصفوف، لكننا لعبنا بإمكانياتنا المتاحة، في ظل عدد المحترفين الكبير في نادي الزمالك".

وواصل: "هزيمة الزمالك في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، وضعت علينا ضغوط كبيرة قبل اللقاء ولكننا تعاملنا مع المباراة بشكل مميز".

وأشار: "سموحة يبني فريق جديد، تعاقدنا مع لاعبين جدد في بداية الموسم لتدعيم صفوف الفريق، بعد معاناتنا في الموسم الماضي".

واستدرك: "المستويات متقاربة بين جميع فرق بطولة الدوري، نحن انتصرنا على فريق طلائع الجيش، والفريق العسكري فاز على الزمالك في المباراة الماضية".

وأتم: "نحتاج لبعض التدعيمات في يناير المقبل، هناك ثلاثة أماكن فارغة في قائمتنا للتدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

سموحة رياضة حسام حسن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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