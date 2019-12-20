عبدالمنعم سعيد: الإخوان خططوا لتكون مصر نموذج من إيران (فيديو)

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عناصر جماعة الإخوان كانوا يخططون لأن تكون مصر نموذج من إيران، موضحًا: "يريدون مجالس فوق مجلس النواب تقرر كل شيء".



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن الجماعة تريد أخذ سلطة من مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا وتقوم جماعة حزبية بتحديد الأمور.



وأشار إلى أن المصريين أدركوا سريعا خطر التوغل الإخواني على الدولة المدنية ونجحوا في صدهم خلال عام واحد، لافتًا إلى أن الجماعة كانت تحاول تقييد الشعب المصري بطريقة تفكير معادية للحياة والحداثة والديمقراطية وتركز على الموت وعذاب القبر وغيره من الأمور المتخلفة.

