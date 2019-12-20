Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالمنعم سعيد: الإخوان خططوا لتكون مصر نموذج من إيران (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:15 م
Advertisements
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عناصر جماعة الإخوان كانوا يخططون لأن تكون مصر نموذج من إيران، موضحًا: "يريدون مجالس فوق مجلس النواب تقرر كل شيء".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن الجماعة تريد أخذ سلطة من مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا وتقوم جماعة حزبية بتحديد الأمور.

وأشار إلى أن المصريين أدركوا سريعا خطر التوغل الإخواني على الدولة المدنية ونجحوا في صدهم خلال عام واحد، لافتًا إلى أن الجماعة كانت تحاول تقييد الشعب المصري بطريقة تفكير معادية للحياة والحداثة والديمقراطية وتركز على الموت وعذاب القبر وغيره من الأمور المتخلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبدالمنعم سعيد صدي البلد توك شو الإخوان

أخبار تهمك

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ أقل من ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عبدالمنعم سعيد: الحرس الثوري الإيراني لهم صلة بجماعة الإخوان الإرهابية

عبدالمنعم سعيد: الفكر الإخواني يرى المرأة مصدر للفتنة

عبد المنعم سعيد: مصر كانت ستتحول إلى إيران أخرى لو استمر الإخوان في الحكم

عبدالمنعم سعيد: مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة

الخرباوي: "الإخوان" رفعت شعارات الإسلام ومارست أساليب الشياطين (فيديو)

عبدالمنعم سعيد: الإخوان أحد مهددات الفكر المدني في مصر (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

08:50 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

04:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status