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أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:10 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنه راض عن التعادل مع الزمالك في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ووجه الشكر للاعبين على روحهم والتزامهم بالتعليمات وتنفيذها.


وأضاف أن المباراة كانت صعبة لأنها أمام فريق قوي يضم لاعبين دوليين ونجوم محترفين.


وأوضح المدير الفني أنه درس الزمالك جيدا وعلم الثغرات، وأضاف أن خسارة الزمالك من الطلائع زادت صعوبة اللقاء لأنها منحت دافع قوي للاعبي الفريق الأبيض في مباراة سموحة لتحقيق المكسب.


وتابع : سموحة افتقد عناصر مهمة مثل كريم يحيى وفوزي الحناوي ومحمود عزت للإصابة وأحمد أبو الفتوح لعدم أحقيته باللعب أمام الزمالك، وشدد على أن فريقه لم يخض المباراة بصفوف مكتملة، في حين أن المنافس لديه وفرة عددية في النجوم.


وواصل: سموحة في الموسم الحالي يختلف عن الفترة الماضية لأن الجهاز الفني يحرص على تكوين فريق جديد ينافس وتم التعاقد مع لاعبين لديهم طموح، وشدد على أن النتيجة الإيجابية أمام الزمالك ستدفع الفريق للأفضل في الفترة المقبلة.


وبرر المدير الفني تغييره لحسام حسن مهاجم الفريق بسبب اجهاده لضغط المباريات ومعاناته من خشونة في الركبة، وأضاف أن الزمالك كان أخطر في المباراة، ولكن فريقه كان قادرا على أن يخطف المباراة.


وأشار إلى أن فريقه كان قادر على خطف الفوز في ظل خبرات لاعبي الزمالك وخوض المباراة باستاد القاهرة، وأوضح العميد أنه من الصعب الحديث عن حسم المنافسة على الدوري لأن مشوار الدوري لا يزال طويل.


وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز وتم تحديد الصفقات التي يسعى النادي لضمها.


التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.

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