الرئيس الصيني يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون بلاده

اتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب، بالتدخل في شؤون بلاده، لكنه أعرب عن أمله في أن يبقي الزعيمان خطوط الاتصال بينهما مفتوحة.

وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية، قال شي لترامب إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية بشأن تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت.

ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراء محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلنا ترتيب "التوقيع الرسمي" للاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.







وكتب ترامب على تويتر، "أجريت محادثات جيدة للغاية مع رئيس الصين شي حول اتفاقنا التجاري الضخم. الصين بدأت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وغيرها".







ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب أنه ناقش أيضاً مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية، وهونج كونج.





ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".



