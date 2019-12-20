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غدا.. نظر تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش (الأسماء)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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تنظر غدًا السبت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس 7 متهمين فى اتهماهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي فى القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا.

وهم كل من: محمد احمد سعد حسن - احمد محمود عطية محمد - احمد محمد احمد عيد - علاء الدين عبد الناصر محمد- هشام ممدوح محمد خليل -محمد خلف إبراهيم - مؤمن محمد احمد عيد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الارهابى واعتناق أفكاره، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ونشر أفكار التنظيم.

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