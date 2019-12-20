اشتباكات بين الجيش والمحتجين على تكليف "حسان دياب" ببيروت





فرق الجيش اللبناني، مساء اليوم الجمعة، مئات من أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، باستخدام الغاز المسيل للدموع، ويحتج المتظارهون على تكليف رئيس الوزراء الجديد حسان دياب، المدعوم من "حزب الله".





ووقعت الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في كورنيش المزرعة بالعاصمة اللبنانية بيروت.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف أمس الخميس، حسان دياب، برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.





في أول ردة فعل سريعة من الحراك الشعبي على تكليف دياب، خرج المتظاهرون، يوم أمس الخميس، إلى ساحة الشهداء يهتفون ضد القرار منددين به.





كما يذكر أن المتظاهرين كانوا قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية، الخميس، بعد الإعلان عن تكليف دياب، وكذلك في طربلس وصيدا.





وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام وصول محتجين على دراجات نارية أمام منزل دياب، وهم يرددون شعارات رافضة لتكليفه، ومؤيدة للحريري.



