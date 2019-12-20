ترتيب هدافي الدوري المصري| السعيد يُحلق في الصدارة

انتهت مباريات عديدة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري بعد تعادل الزمالك السلبي اليوم أمام سموحة على ستاد القاهرة الدولى.





وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الإسماعيلي بهدف دون رد على ملعب المكس بالأسكندرية من توقيع وليد سليمان لاعب نجم الفريق ليرتفع رصيدالأهلي للنقطة 21 ويتصدر بطولة الدوري المصري.





وظل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز فى صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف وسيواجه فريقه غدا النادي المصري.





ترتيب هدافي الدوري المصري:-





عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 7 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 5 أهداف

محمد شريف لاعب إنبي 5 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 5 أهداف

رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف

عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود 4 أهداف

محمد سالم لاعب المقاولون العرب 4 أهداف

محمد رزق لاعب الاتحاد السكندري 4 أهداف

أوميد أوكري لاعب أسون 4 أهداف

حسين الشحات لاعب الأهلي 3 أهداف

مصطفي محمد لاعب الزمالك 3 أهداف

إيدو موسيس لاعب مصر المقاصة 3 أهداف

أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود 3 أهداف

ناصر ماهر لاعب سموحة 3 أهداف

مروان حمدي لاعب وادي دجلة 3 أهداف

أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري 3 أهداف

محمد فاروق لاعب بيراميدز 3 أهداف

جونيور أجاي لاعب الأهلي هدفين

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدفين

محمود علاء لاعب الزمالك هدفين



