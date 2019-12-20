خبير معلومات: زيادة الوعي سلاح فعال في مواجهة حروب الجيل الرابع (فيديو)

قال الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن زيادة الوعى سلاح فعال في مواجهة حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن لجنة الفتوى بالبرلمان ستناقش عدة تشريعات خاصة بالتحول الرقمي حتى لا يتم إساءة استخدمها من جانب بعض الأشخاص.



وأوضح "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الجمعة، أنه سيتم حماية البيانات من الاختراق من خلال تشريعات وقائية يتم العمل عليها خلال الأشهر الستة المقبلة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أوضح أكثر من مرة خطورة حروب الجيل الرابع والخامس.



وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدولة الرقمية تستطيع أن تذلل صعوبات الاستثمار على المستثمرين وتجعل الدولة المصرية على الطريق الصحيح.

