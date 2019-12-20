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رضوى الشربيني: فترة الخطوبة لا بد أن تكون 12 شهرا (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن فترة الخطوبة هدفها الحكم هل يمكن استكمال خطوات الزواج مع هذا الشخص أم لا، مضيفة: "مش عاملين الخطوبة عشان نمحر الشقة".

وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، إلى أن الخطوبة مرحلة قد لا تؤدي للزواج، لافتة إلى أن هناك شروط يجب توافرها في الرجل حتى يكون زوج مناسب وهى صلته بربه، فمن لا يخاف من غضب الله لن يخاف على زوجته.

وأضافت أن من يتقي الله في والديه سيتقي الله في زوجته، مطالبة الفتيات أن يختبروا الشباب خلال فترة الخطوبة، من خلال مناقشاتهم في الأمور التي يرفضونها، حيث سيتضح إذا كان سليط اللسان، منوهة بأن فترة الخطوبة يجب أن تكون 12 شهرا فكل فصل من فصول السنة سيظهر جزء من صفاته.
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