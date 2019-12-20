درويش: إنشاء لجنة لقطاع الحاسبات والمعلوماتية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة وتطوير كليات الذكاء الأصطناعي

قال الدكتور الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية، إن الذكاء الاصطناعي يعتبر فرع من علوم الكمبيوتر ويهدف إلى إنشاء آلات ذكية بقدرات بشرية، حيث أصبح مؤخرًا جزءًا أساسيًا في مجال التكنولوجيا الحديثة صنع آلات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتطلب تخصص وتقنية عالية جدًا، أما المشاكل الأساسية التي يتعرض لها المبرمجون تشمل برمجة أجهزة الكمبيوتر لبعض السمات مثل: النطق، التعلم، التخطيط، حل المشاكل، القدرة على تحريك الأشياء وغيرها.



وأكد " درويش" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، حرصت على إدخال مثل هذه التكنولوجيا الحديثة على كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية، وقامت بإنشاء لجنة لقطاع الحاسبات والمعلوماتية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة وتطوير كليات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا اللجنة ستناقش بعض لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة.



جاء ذلك خلال دعوة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم لعقد لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية على مستوى الجامعات المصرية اجتماعها لشهر ديسمبر 2019 بجامعة الفيوم.



وصرحت الدكتورة نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، أن اللجنة ناقشت بعض لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة، وأيضا مناقشة تقارير معادلة الشهادات التى تمنح من الجامعات الخاصة إلى جانب آلية تنفيذ الأختبارات الاليكترونية التي سوف يتم تطبيقها في أمتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019-2020 على طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكليات الحاسبات والمعلومات.



وأشارت عميد حاسبات الفيوم، أنه تم أنعقاد اللجنة برئاسة الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية وبحضور كلا من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور ابراهيم معوض أمين اللجنة وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية وبعض عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الخاصة.



