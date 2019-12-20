خبير ياباني: سنبدأ العمل بمدارس مصر أبريل المقبل (فيديو)

قال ماشيمو، خبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، إنه لا يعلم الكثير عن التعليم المصري، ولكنهم سيبدأون العمل فعليًا في مصر بداية شهر أبريل المقبل.



وأضاف "ماشيمو"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه لن يعتمد على ما سمعه على التعليم المصري، بل يريد معرفة كل شيء بنفسه.



وأشار إلى أن دور المعلم هو الحديث مع الطفل، متابعًا: "المشاكل بتتحل لما المعلم يضع نفسه مكان الطفل، الطفل لو شاعر بالأمان وحاسس إنه ليه دور في المدرسة هيحب إنه يروح المدرسة"، مؤكدًا أنه لا يجب وضع المسئولية على الطفل في كل الحالات.

