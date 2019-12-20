Advertisements
Advertisements
Advertisements

٢٠ لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة المصري غدًا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


أعلن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري التي تقام مساء السبت على استاد الجيش بالسويس في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - محمود حمادة

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر العيوني - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر جابر - محمد فاروق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي
Advertisements

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة هولندية تفجر مفاجأة حول دي يونج

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

منذ أقل من ساعة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

08:50 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

04:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status