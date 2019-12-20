Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار بالأمم المتحدة يطالب بالرقابة على السوشيال ميديا للحد من الشائعات (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:45 م
Advertisements
الدكتور حسام عبد المقصود
الدكتور حسام عبد المقصود
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حسام عبد المقصود، المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن جميع دول العالم تعاني من الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن بعض الشركات تواجه شائعات وأكاذيب تؤثر عليها، مشيرا إلى أن مروج الشائعة يستخدم حسابات مزورة تقوم بنشر الأخبار الكاذبة عن الشركة.

وأوضح أنه من المفترض أن تنتهي أمراض في وقتنا الحالي ولكن بسبب الشائعات عن التطعيمات يرفض الآباء والأمهات تطعيم أولادهم ويصابوا بالمرض.

وشدد المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة على ضرورة وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تضر البشرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شائعات توك شو السوشيال ميديا الدكتور حسام عبد المقصود أخبار مصر

أخبار تهمك

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ أقل من ساعتين

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

صحيفة هولندية تفجر مفاجأة حول دي يونج

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ ساعتين

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين سر "حقوق الإنسان" بالبرلمان يطالب بتطبيق قانون العقوبات ضد مروجي الشائعات

مجلس الوزراء: مباحث الإنترنت تتعقب مروجي الشائعات

عاجل.. حقيقة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

عميد إعلام القاهرة سابقًا: إنشاء جهاز لرصد الشائعات اتجاه جيد

جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

مشروع قانون جديد لمعاقبة مُروجي الشائعات بـ"الإعدام"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

08:50 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

04:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status