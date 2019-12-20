مستشار بالأمم المتحدة يطالب بالرقابة على السوشيال ميديا للحد من الشائعات (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد المقصود، المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن جميع دول العالم تعاني من الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن بعض الشركات تواجه شائعات وأكاذيب تؤثر عليها، مشيرا إلى أن مروج الشائعة يستخدم حسابات مزورة تقوم بنشر الأخبار الكاذبة عن الشركة.



وأوضح أنه من المفترض أن تنتهي أمراض في وقتنا الحالي ولكن بسبب الشائعات عن التطعيمات يرفض الآباء والأمهات تطعيم أولادهم ويصابوا بالمرض.



وشدد المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة على ضرورة وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تضر البشرية.

