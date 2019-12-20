ميلان يحدد مدربه الجديد للموسم المقبل

أشارت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع مدرب نادي لايبزيج الألماني رالف رانجيك ابتداء من الموسم القادم.





وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن مسئولي الروسونيري يستهدفون مشروعاً جديداً للفريق يبدأ من الموسم المقبل، ويشرف عليه رانجيك بشكل كامل.





ويجيد رانجيك السيطرة التامة على الشئون الرياضية للأندية، بجانب الإدارة الفنية المتميزة، لا سيما وأنه مدير التطوير الرياضي في شركة ريد بول، المالكة لناديي لايبزج وريد بول سالزبورج.





ويرى الثنائي باولو مالديني وزونفير بوبان أن رانجيك قادر على إدارة مشروع رياضي متكامل لنادي ميلان، يعيده للواجهة الاوروبية والمحلية مرة أخرى.





وكانت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية قد زعمت بوجود تفاوض مع رانجيك من قبل إدارة ميلان، إلا أن صحيفة بيلد الألمانية قد أكدت تلك الأخبار.





ولا يرتبط رانجيك حالياً بأي ناد منذ تركه نادي لايبزج مطلع هذا الموسم، مما يعزز فرصه لتولي قيادة الميلان في المستقبل.





وأشرف رانجيك من قبل على أندية لايبزج وشالكة وشتوتجارت، ويعد من أفضل المدربين المتواجدين في ألمانيا في الوقت الحالي.



